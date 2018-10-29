Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время выступления
Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья во время своего выступления. Российская фигуристка, таким образом, решила отметить свою победу на Гран-при Канады.
Запись показательной программы уже опубликована на платформе YouTube. 21-летняя фигуристка выступала под композицию Бритни Спирс «Toxic» в образе стюардессы. Затем спортсменка сняла костюм бортпроводницы, оставшись в одном бюстгальтере. Стоит напомнить, что Елизавета Туктамышева одержала победу в одиночном катании на льду во втором этапе «Skate Canada» в Лавале.
По результатам короткой, а также произвольной программы фигуристка набрала 203,32 балла. На втором месте - японка Мако Ямасита, а третье заняла другая представительница РФ - Евгения Медведева. Спортсменка после проезда короткой программы заняла седьмое место, однако в произвольной смогла показать лучший результат.
Запись показательной программы уже опубликована на платформе YouTube. 21-летняя фигуристка выступала под композицию Бритни Спирс «Toxic» в образе стюардессы. Затем спортсменка сняла костюм бортпроводницы, оставшись в одном бюстгальтере. Стоит напомнить, что Елизавета Туктамышева одержала победу в одиночном катании на льду во втором этапе «Skate Canada» в Лавале.
По результатам короткой, а также произвольной программы фигуристка набрала 203,32 балла. На втором месте - японка Мако Ямасита, а третье заняла другая представительница РФ - Евгения Медведева. Спортсменка после проезда короткой программы заняла седьмое место, однако в произвольной смогла показать лучший результат.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00