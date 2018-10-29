Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя фривольно на отдыхе

«У нас все гуд, ради ноги Ромы выставила это фото», - подписала фото блондинка.

«Вы такие классные! Хорошего отдыха вам и крутых эмоций», «Вы так круто смотритесь вместе. Любви вам, счастья и поменьше ссор и недопониманий», «Обожаю вашу пару ещё с проекта, небольшая мечта, что бы вы вместе были. Ну надеюсь, что это так», «Ой! Слава богу, вы вместе!», - писали они в комментариях.

Ежедневно в социальной сети Instagram ребята публикуют множество Stories и обычных постов, в которых можно заметить, как они увлечены друг другом и ведут себя так, будто находятся наедине.Так, к примеру, Марго выложила на своей странице совместный снимок с Ромой, откровенность которого зашкаливает. Причем видно, что они находятся не в номере отеля, а в публичном месте – на пляже.Стоит отметить, что поклонники Овсянниковой были очень рады тому, что она действительно встречается с Гриценко и у них, судя по всему, все серьезно, а главное – взаимно.Напомним, что еще будучи в периметре телестройки Рома и Марго уже пытались построить любовь, но тогда все закончилось лишь «волшебством» в отеле без камер, поскольку парень решил в очередной раз попробовать добиться расположения Ольги Бузовой.Сейчас, вполне возможно, что былые чувства у звезд «Дома-2» вспыхнули с новой силой, а потому они отправились вместе отдыхать, чтобы никакая работа не помешала им насладиться друг другом сполна.