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Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя фривольно на отдыхе

Несколько дней назад экс-участники телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко и Маргарита Овсянникова заинтриговали своих поклонников тем, что отправились вместе отдыхать в Турцию. Они не говорят о том, какие отношения их связывают, однако поклонники без слов все прекрасно понимают.

Ежедневно в социальной сети Instagram ребята публикуют множество Stories и обычных постов, в которых можно заметить, как они увлечены друг другом и ведут себя так, будто находятся наедине.

Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя фривольно на отдыхе

Так, к примеру, Марго выложила на своей странице совместный снимок с Ромой, откровенность которого зашкаливает. Причем видно, что они находятся не в номере отеля, а в публичном месте – на пляже.

«У нас все гуд, ради ноги Ромы выставила это фото», - подписала фото блондинка.

Стоит отметить, что поклонники Овсянниковой были очень рады тому, что она действительно встречается с Гриценко и у них, судя по всему, все серьезно, а главное – взаимно.

Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя фривольно на отдыхе

«Вы такие классные! Хорошего отдыха вам и крутых эмоций», «Вы так круто смотритесь вместе. Любви вам, счастья и поменьше ссор и недопониманий», «Обожаю вашу пару ещё с проекта, небольшая мечта, что бы вы вместе были. Ну надеюсь, что это так», «Ой! Слава богу, вы вместе!», - писали они в комментариях.

Напомним, что еще будучи в периметре телестройки Рома и Марго уже пытались построить любовь, но тогда все закончилось лишь «волшебством» в отеле без камер, поскольку парень решил в очередной раз попробовать добиться расположения Ольги Бузовой.

Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя фривольно на отдыхе

Сейчас, вполне возможно, что былые чувства у звезд «Дома-2» вспыхнули с новой силой, а потому они отправились вместе отдыхать, чтобы никакая работа не помешала им насладиться друг другом сполна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:39

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