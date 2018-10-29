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Взрослые мыши из-за слез своих детенышей отказываются от секса

Из-за слез мышат взрослые самки отказываются от сексуальных контактов с самцами. Специалисты Токийского университета нашли в слезах новорожденных мышат феромон ESP22, блокирующий половое влечение у особей.

Взрослые мыши из-за слез своих детенышей отказываются от секса


Данный феромон вырабатывается исключительно потомством мышей, но при достижении трехнедельного возраста продуцирование вещества прекращается. Феромон не распространяется по воздуху и не имеет запаха, его передача от детеныша к матери осуществляется при тесном контакте. Благодаря ESP22 мышата могут повысить свои шансы на выживание, препятствуя дальнейшему размножению взрослых особей.

Ученые отмечают, что ESP22 намного сильнее феромона ESP1, который вырабатывают самцы для побуждения самки к размножению. Оба вида феромонов воспринимаются специализированными рецепторами, находящимися в носу. По параллельным путям сигналы от рецепторов передаются в миндалевидное тело мозга. Специалисты считают, что с помощью данного феромона в будущем появится возможность контролировать популяцию мышей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:25

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