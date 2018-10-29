В Брянской области погибла знаменитый эколог Лора Уильямс





Уроженка штата Колорадо (США) и американский эколог Лора Уильямс погибла вчера, обучая одну из лошадей данного заповедника. Она прославилась тем, что в 90-х и нулевых открыла два офиса WWF («Всемирный фонд дикой природы»). А в конце 90-х Уильямс начала трудиться в природном заповеднике «Брянский лес», основателем которого является российский фотограф Игорь Шпиленок. Позднее она станет его женой и родит ему двоих сыновей.Она считала, что лошадь и человек должны быть командой и действовать сообща, поэтому создав новый метод общения с этими животными, она рассказывала о нем в таких странах как Новая Зеландия и Австралия. На странице в соцсети Facebook Игорь Шпиленок написал слова скорби и сообщил, что время похорон будет известно на следующей неделе.