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Родственники Александры Черно и Иосифа Оганесяна не хотят идти на их свадьбу

Участники телепроекта «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян за последние несколько дней успели не только подать заявление в ЗАГС и отметить это событие в кругу друзей, но и приступили к подготовке будущей свадьбы, а потому уже известны некоторые подробности.

В частности, выяснилось, что молодые люди отказались от первоначальной идеи провести торжество на родине у Иосифа и сошлись на том, что оно пройдет в периметре реалити-шоу. Однако они не подозревали, что это решение заставит их столкнуться с трудностями.

Родственники Александры Черно и Иосифа Оганесяна не хотят идти на их свадьбу

Все дело в том, что когда возлюбленные составили список гостей и начали рассылать им приглашения, стало ясно, что большинство из них не желают присутствовать на свадьбе, объяснив это боязнью камер. Причем, по словам Саши, стеснительными оказались не только представители старшего поколения, но и молодежь.

«Далеко не все хотят идти под камеры, и многих это очень смущает. Как быть? Я понимаю, что это мы уже привыкли, нам пофиг. Но свадьба-есть свадьба, даже телевизионная. Я ещё могла бы понять совсем взрослых. Но чаще пугается именно молодежь», - написала Черно в Instagram.

Родственники Александры Черно и Иосифа Оганесяна не хотят идти на их свадьбу

Однако подписчики не стали давать девушке советы, а попытались объяснить, почему родственники отказываются приходить на торжество. Так, часть пользователей уверена, что многим попросту стыдно афишировать свое знакомство или родство с такими персонажами, как Саша и Иосиф, так как их поведение и отношения оставляют желать лучшего.

Вторая же часть считает, что никто не хочет участвовать в бракосочетании ребят только потому, что не верят в их любовь и искреннее желание создать друг с другом семью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:55

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