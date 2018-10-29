Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно за поведение своей мамы на «Доме-2»

«Я в шоке! Как так можно?! Мне хорошо понятно, почему Алена набросилась на Яббарова, а матери сказала, что ей стыдно за нее! Бедная девчонка!», «Руководство там что вообще с ума сошло? Как так можно издеваться над беременной девушкой?», «Мне бы тоже было стыдно за такую мать!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Очередной этап конкурса «Человек года 2018», который показали в эфире вчера, 28 октября, закончился для беременной Рапунцель-младшей плачевно. Длиноволосая красавица не только устроила скандал во время съемочного процесса, но и оскорбила Илью Яббарова, и даже облила бывшего возлюбленного водой, а потом кинула в него стакан.Многих участников телепроекта шокировало то, что Илья решил пойти в рукопашную с экс-избранницей, ведь девушка носит от него ребенка. Как выяснилось, Алена не просто так накинулась на Яббарова.Дело в том, что телеведущие «Дома-2» поставили матери Рапунцель-младшей условие. По правилам очередного этапа конкурса «Человек года 2018» Татьяне Владимировной нужно было на протяжении получаса говорить комплименты ее бывшему несостоявшемуся зятю.В итоге Алена Савкина не смогла наблюдать за всем происходящим и попросту накинулась на Илью Яббарова, а матери заявила, что ей очень стыдно за ее поведение. После чего девушка покинула съемочную площадку. Так как Татьяна Владимировна тут же отправилась за беременной наследницей, разговор матери и дочери продолжился.Алена Рапунцель-младшая не переставая продолжала повторять своей матери, что ей очень стыдно за ее поведение, ведь она хорошо понимает, что это очередные провокации руководства реалити-шоу «Дом-2». К слову, многие телезрители телепроекта поддержали беременную девушку. По словам поклонников телешоу, телеведущие в этот раз явно перегнули палку.