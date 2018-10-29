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Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно за поведение своей мамы на «Доме-2»

Телеведущие скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжают провоцировать Алену Савкину (Рапунцель-младшую).

Очередной этап конкурса «Человек года 2018», который показали в эфире вчера, 28 октября, закончился для беременной Рапунцель-младшей плачевно. Длиноволосая красавица не только устроила скандал во время съемочного процесса, но и оскорбила Илью Яббарова, и даже облила бывшего возлюбленного водой, а потом кинула в него стакан.

Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно за поведение своей мамы на «Доме-2»

Многих участников телепроекта шокировало то, что Илья решил пойти в рукопашную с экс-избранницей, ведь девушка носит от него ребенка. Как выяснилось, Алена не просто так накинулась на Яббарова.

Дело в том, что телеведущие «Дома-2» поставили матери Рапунцель-младшей условие. По правилам очередного этапа конкурса «Человек года 2018» Татьяне Владимировной нужно было на протяжении получаса говорить комплименты ее бывшему несостоявшемуся зятю.

В итоге Алена Савкина не смогла наблюдать за всем происходящим и попросту накинулась на Илью Яббарова, а матери заявила, что ей очень стыдно за ее поведение. После чего девушка покинула съемочную площадку. Так как Татьяна Владимировна тут же отправилась за беременной наследницей, разговор матери и дочери продолжился.

Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно за поведение своей мамы на «Доме-2»

Алена Рапунцель-младшая не переставая продолжала повторять своей матери, что ей очень стыдно за ее поведение, ведь она хорошо понимает, что это очередные провокации руководства реалити-шоу «Дом-2». К слову, многие телезрители телепроекта поддержали беременную девушку. По словам поклонников телешоу, телеведущие в этот раз явно перегнули палку.

«Я в шоке! Как так можно?! Мне хорошо понятно, почему Алена набросилась на Яббарова, а матери сказала, что ей стыдно за нее! Бедная девчонка!», «Руководство там что вообще с ума сошло? Как так можно издеваться над беременной девушкой?», «Мне бы тоже было стыдно за такую мать!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:51

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