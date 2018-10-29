Ученые сняли на видео необычного «ушастого» осьминога





Видеоролик с осьминогом, снятый камерой подводного аппарата Hercules, был опубликован на официальном YouTube-канале экспедиции. В момент съемки осьминог рода Гримпотевтис (Grimpoteuthis) находился на глубине 3,2 км. Его длина составила примерно 60 сантиметров, что превышает средние размеры данного головоногого.По словам ученых, «ушастых» осьминогов весьма редко удается обнаружить по причине того, что обитают они в основном у самого дна. Размеры их в среднем не превышают 20-30 сантиметров, хотя однажды была найдена особь, длина которой составила 1,8 метров.