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Фото птицы-оборотня вызвало смех у пользователей соцсетей накануне Хэллоуина

Накануне Хэллоуина в интернете появилось необычное фото кота, сидящего на полу. Картинка стала очень быстро набирать популярность в связи с тем, что при первом взгляде на нее кажется, что вместо кошки там находится ворона.

Фото птицы-оборотня вызвало смех у пользователей соцсетей накануне Хэллоуина


Первыми данное изображение увидели пользователи Reddit, после чего оно разлетелось по всему интернету. Большая часть людей в первую очередь видят ворону, которая смотрит прямо в камеру. У “птицы”, кроме того, круглый зрачок, а не узкий, кошачий, что и сбивает с толку зрителей. А благодаря тому, что уши кота внутри светлее, создается четкая видимость клюва. К тому же среди ворон есть галки, именно им характерен светлый оттенок радужки глаз.

Пользователь сети Twitter, опубликовавший изображение, указал под фото, что выше размещен достаточно необычный снимок вороны, учитывая, что это кот. Накануне Хэллоуина многие пользователи интернета были рады разбавить картинки оборотнями, вампирами и приведениями.
Twitter



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:07

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