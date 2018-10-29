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Киев планирует запретить импорт транспортных средств из России на территорию Украины

Несколько украинских депутатов из Закарпатской области предложили Владимиру Гройсману ввести запрет на импорт транспортных средств, произведённых в России. Киев собирался повысить ставки акцизного налога на ввоз легковых авто из РФ.

Киев планирует запретить импорт транспортных средств из России на территорию Украины


Как передаёт издание «Слово и Дело», для этого в парламенте Украины разрабатывается ряд законопроектов под номерами 8487 и 8488. Вместе с этим закарпатские депутаты Лунченко, Петевка и Горват хотят полностью запретить ввоз российских автомобилей на территорию Украины. По словам Горвата требуется пролонгировать действующие постановления Кабинета министров с номерами 1146 «в отношении ставок ввозной пошлины на товары производства РФ», а также 1147 «в отношении запрета ввоза на украинскую таможенную территорию товаров производства России».

Кабинет Министров 29 августа этого года значительно расширил список производимых в России товаров, которые запрещаются для ввоза на Украину.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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