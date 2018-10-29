Профессор ТГУ дала совет по наблюдению за гиперактивной «кометой года»





Небесное тело окажется настолько ярким, что его можно будет наблюдать невооруженным глазом в созвездии Тельца перед Новым Годом и в течение всех праздников. Несмотря на то, что блеск 46P/Виртанена достигнет +3, а яркость возрастет в 200 раз из-за городского освещения, комету можно увидеть только с помощью оптических приборов. Поэтому профессор кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ Галина Рябова рекомендует жителям Томска для наблюдения за небесным телом выезжать за город.Комета 46P/Виртанена относится к классу гиперактивных, поскольку ее ледяное ядро выбрасывает 1,7х10^28 молекул воды в секунду. Газообразная субстанция, обволакивающая ядро кометы, имеет яркий зеленый оттенок. По словам специалистов, хвост кометы не велик, но в момент сближения все же будет заметен в оптических приборах.