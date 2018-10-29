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Профессор ТГУ дала совет по наблюдению за гиперактивной «кометой года»

Профессор Томского Государственного Университета рассказала, как увидеть «комету года». Ожидается, что 16 декабря 2018 года состоится максимальное сближение гиперактивной кометы 46P/Виртанена и Земли, расстояние между ними в этот день составит 11,5 млн километров.

Профессор ТГУ дала совет по наблюдению за гиперактивной «кометой года»


Небесное тело окажется настолько ярким, что его можно будет наблюдать невооруженным глазом в созвездии Тельца перед Новым Годом и в течение всех праздников. Несмотря на то, что блеск 46P/Виртанена достигнет +3, а яркость возрастет в 200 раз из-за городского освещения, комету можно увидеть только с помощью оптических приборов. Поэтому профессор кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ Галина Рябова рекомендует жителям Томска для наблюдения за небесным телом выезжать за город.

Комета 46P/Виртанена относится к классу гиперактивных, поскольку ее ледяное ядро выбрасывает 1,7х10^28 молекул воды в секунду. Газообразная субстанция, обволакивающая ядро кометы, имеет яркий зеленый оттенок. По словам специалистов, хвост кометы не велик, но в момент сближения все же будет заметен в оптических приборах.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:53

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