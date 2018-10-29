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«Джентльмен» провел ночь с девушкой и порекомендовал ей похудеть

Пользователи сети, в том числе участницы женского форума Mumsnet, были разгневаны сообщением мужчины, касательно девушки, с которой у него недавно была интимная близость. Джентльмен настоятельно рекомендует даме сбросить лишний вес, после чего, у них могут быть дальнейшие отношения.

«Джентльмен» провел ночь с девушкой и порекомендовал ей похудеть


Мужчина пишет, что любит стройных девушек и ничего не может с этим поделать. Дама, с которой он провел ночь, увы, не в его вкусе. Кроме того, он утверждает, что сообщение было написано в связи с тем, то он должен быть честен. Девушка с ником WigglyBraddins спросила у участниц форума, что ей следует ответить такому кавалеру. Ответы содержали множество рекомендаций, касательно того, как именно ей следует высказать негативное мнение по поводу данного предложения.

Отмечается, что сам джентльмен не любит людей, которые навязывают какие бы то ни было правила девушкам. Несмотря на это, в своей текущей физической форме, по словам мужчины, девушке не удастся вернуть его расположение.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:43

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