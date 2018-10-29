Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood из-за конкуренции с Леной Темниковой

Ольга Бузова, владеющая именной сетью ресторанов BUZfood продолжает терять своих клиентов.Теперь у нее появился серьезный конкурент в лице Елены Темниковой.В первых числах лета ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова открыла свой первый ресторан. Имя ресторану далось достаточно скромное – BUZfood. По заверениям владелицы, все, что готовится на кухне заведения, является натуральным, безумно вкусным и полезным.В августе Ольга открыла второе по счету заведение, которое мигом стало очень знаменитым местом, повторив судьбу первого. Соцсети пестрят положительными отзывами о фасфудах Бузовой.Но теперь все изменилось, и у Ольги появился серьезный конкурент. Елена Темникова, бывшая участница группы Serebro, открыла совместно с ресторатором Владимиром Перельманом кафе здорового питания «AVE, CSR». В дату открытия Елена решила устроить большую ночную тусовку, во время которой бесплатно угощала блюдами меню нового столичного кафе.В отличии от Ольги Бузовой, которая порадовала фанатов бесплатными угощениями лишь в день открытия, Темникова решила устроить многомесячную акцию по раздаче основного блюда заведения – салата «Цезарь».Буквально вчера певица самолично радовала поклонников непривычными бургерами, в составе которых не присутствуют ни химические добавки, ни консерванты.Вполне возможно, что судьба ресторанов Бузовой может ждать скорейшее разорение. Благодаря конкуренции со стороны заведений Темниковой, множество фанатов полезной и здоровой пищи начинают отдавать предпочтение кафе экс-солистки группы Serebro.