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Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood из-за конкуренции с Леной Темниковой

Ольга Бузова, владеющая именной сетью ресторанов BUZfood продолжает терять своих клиентов.

Теперь у нее появился серьезный конкурент в лице Елены Темниковой.

Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood из-за конкуренции с Леной Темниковой

В первых числах лета ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова открыла свой первый ресторан. Имя ресторану далось достаточно скромное – BUZfood. По заверениям владелицы, все, что готовится на кухне заведения, является натуральным, безумно вкусным и полезным.

В августе Ольга открыла второе по счету заведение, которое мигом стало очень знаменитым местом, повторив судьбу первого. Соцсети пестрят положительными отзывами о фасфудах Бузовой.

Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood из-за конкуренции с Леной Темниковой

Но теперь все изменилось, и у Ольги появился серьезный конкурент. Елена Темникова, бывшая участница группы Serebro, открыла совместно с ресторатором Владимиром Перельманом кафе здорового питания «AVE, CSR». В дату открытия Елена решила устроить большую ночную тусовку, во время которой бесплатно угощала блюдами меню нового столичного кафе.

В отличии от Ольги Бузовой, которая порадовала фанатов бесплатными угощениями лишь в день открытия, Темникова решила устроить многомесячную акцию по раздаче основного блюда заведения – салата «Цезарь».

Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood из-за конкуренции с Леной Темниковой

Буквально вчера певица самолично радовала поклонников непривычными бургерами, в составе которых не присутствуют ни химические добавки, ни консерванты.

Вполне возможно, что судьба ресторанов Бузовой может ждать скорейшее разорение. Благодаря конкуренции со стороны заведений Темниковой, множество фанатов полезной и здоровой пищи начинают отдавать предпочтение кафе экс-солистки группы Serebro.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:20

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