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Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с Николаем Караченцовым

В стенах театра «Ленком» 29 октября проходит прощание с известным народным артистом Николаем Караченцовым, на которое приехало много известных личностей. Алла Пугачева также пришла проститься с любимым артистом.

Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с Николаем Караченцовым


Церемония прощания с Николаем Караченцовым продлится до 13:00. Среди тех, кто прибыл проститься с артистом — Алла Пугачева, Алла Сурикова, Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и многие другие знаменитости. На церемонии звучат самые популярные композиции в исполнении Николая Петровича.

После траурной церемонии Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Артист будет покоиться возле могилы заслуженной артистки РФ Марины Голуб и Георгия Гречко - советского космонавта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50

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