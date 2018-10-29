Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с Николаем Караченцовым





Церемония прощания с Николаем Караченцовым продлится до 13:00. Среди тех, кто прибыл проститься с артистом — Алла Пугачева, Алла Сурикова, Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и многие другие знаменитости. На церемонии звучат самые популярные композиции в исполнении Николая Петровича.После траурной церемонии Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Артист будет покоиться возле могилы заслуженной артистки РФ Марины Голуб и Георгия Гречко - советского космонавта.