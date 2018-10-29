Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с Николаем Караченцовым
В стенах театра «Ленком» 29 октября проходит прощание с известным народным артистом Николаем Караченцовым, на которое приехало много известных личностей. Алла Пугачева также пришла проститься с любимым артистом.
Церемония прощания с Николаем Караченцовым продлится до 13:00. Среди тех, кто прибыл проститься с артистом — Алла Пугачева, Алла Сурикова, Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и многие другие знаменитости. На церемонии звучат самые популярные композиции в исполнении Николая Петровича.
После траурной церемонии Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Артист будет покоиться возле могилы заслуженной артистки РФ Марины Голуб и Георгия Гречко - советского космонавта.
Церемония прощания с Николаем Караченцовым продлится до 13:00. Среди тех, кто прибыл проститься с артистом — Алла Пугачева, Алла Сурикова, Марк Захаров, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и многие другие знаменитости. На церемонии звучат самые популярные композиции в исполнении Николая Петровича.
После траурной церемонии Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Артист будет покоиться возле могилы заслуженной артистки РФ Марины Голуб и Георгия Гречко - советского космонавта.