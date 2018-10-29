Компания «Adidas» отозвала серию детских купальников из-за их опасности для жизни





Многие родители отмечают, что после бассейна в слитных новых купальниках «Adidas», белые фирменные полоски бренда отрываются от костюма во время контакта с водой. После экспертизы было выяснено, что ношение купальников является опасным для жизни, так как оторвавшиеся элементы могут цепляться за одежду прочих детей либо за посторонние объекты, которые находятся в воде.Гаральд Хейберманн, являющийся вице-президентом компании «Adidas», заявил, что вся линейка купальников для детей, а также подростков до 14 лет была отозвана. По его словам безопасность клиентов является главным приоритетом компании. Хейберманн заметил, что компания продолжит работать над качеством своей продукции, а руководство фирмы приносит извинения за неудобства.