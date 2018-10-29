Компания «Adidas» отозвала серию детских купальников из-за их опасности для жизни
Немецкий производитель спортивной современной одежды «Adidas» отозвал целую серию детских купальников, так как выяснилось, что они являются опасными для жизни. От многих покупателей поступили жалобы по этому поводу.
Многие родители отмечают, что после бассейна в слитных новых купальниках «Adidas», белые фирменные полоски бренда отрываются от костюма во время контакта с водой. После экспертизы было выяснено, что ношение купальников является опасным для жизни, так как оторвавшиеся элементы могут цепляться за одежду прочих детей либо за посторонние объекты, которые находятся в воде.
Гаральд Хейберманн, являющийся вице-президентом компании «Adidas», заявил, что вся линейка купальников для детей, а также подростков до 14 лет была отозвана. По его словам безопасность клиентов является главным приоритетом компании. Хейберманн заметил, что компания продолжит работать над качеством своей продукции, а руководство фирмы приносит извинения за неудобства.
Многие родители отмечают, что после бассейна в слитных новых купальниках «Adidas», белые фирменные полоски бренда отрываются от костюма во время контакта с водой. После экспертизы было выяснено, что ношение купальников является опасным для жизни, так как оторвавшиеся элементы могут цепляться за одежду прочих детей либо за посторонние объекты, которые находятся в воде.
Гаральд Хейберманн, являющийся вице-президентом компании «Adidas», заявил, что вся линейка купальников для детей, а также подростков до 14 лет была отозвана. По его словам безопасность клиентов является главным приоритетом компании. Хейберманн заметил, что компания продолжит работать над качеством своей продукции, а руководство фирмы приносит извинения за неудобства.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:24