Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса Дениса Лебедева





Фанаты Бузовой называют Лебедева «мошенником и альфонсом» и призывают знаменитую певицу и телеведущую быть осторожной и не доверять этому мужчине.Ни для кого уже не секрет, что Денис Лебедев пришел на шоу «замуж за Бузову» исключительно ради собственной выгоды и пиара, тогда как ведущая «Дом-2» действительно надеялась найти в своем избраннике светлые чувства и любовь.Напомним, что по окончании «женской версии «Холостяка», в СМИ начали появляться разоблачающие сведения о владельце сыроварни «Лебедия», оказывается, что Денис был женат даже на момент начала съемок передачи, а, по словам его первой супруги, он оставил ее разочарованной и с большими долгами по кредитам.Фанаты беспокоятся, что Ольгу Бузову может постигнуть та же участь, и всячески оберегают ее от банкротства.