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Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса Дениса Лебедева

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев больше не вызывает ни у кого восторга и поклонники Ольги даже переживают за ее материальное состояние, ведь стало известно, что свою первую жену сыровар разорил и оставил с внушительными долгами.

Фанаты Бузовой называют Лебедева «мошенником и альфонсом» и призывают знаменитую певицу и телеведущую быть осторожной и не доверять этому мужчине.

Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса Дениса Лебедева

Ни для кого уже не секрет, что Денис Лебедев пришел на шоу «замуж за Бузову» исключительно ради собственной выгоды и пиара, тогда как ведущая «Дом-2» действительно надеялась найти в своем избраннике светлые чувства и любовь.

Напомним, что по окончании «женской версии «Холостяка», в СМИ начали появляться разоблачающие сведения о владельце сыроварни «Лебедия», оказывается, что Денис был женат даже на момент начала съемок передачи, а, по словам его первой супруги, он оставил ее разочарованной и с большими долгами по кредитам.

Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса Дениса Лебедева

Фанаты беспокоятся, что Ольгу Бузову может постигнуть та же участь, и всячески оберегают ее от банкротства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:47

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