Студентка из университета в Глазго обнаружила послание из мертвых ос на лестнице
Американская студентка из университета в Глазго, спеша на лекцию, обнаружила послание из мертвых ос на одной из лестниц, ведущих к университету. Несмотря на странность находки, девушка отнеслась ко всему с юмором.
Студентка одного из университетов Глазго (Шотландия) следуя привычной дорогой увидела странную картину: на ступеньке лежали мертвые осы, выстроенные в цепочку. Другие очевидцы в шутку отметили, что это похоже на кадры из фильмов ужасов. На следующий день студенты нашли уже много мертвых насекомых. Но стало не до шуток, когда на третий день, на том, же месте мертвые осы «выстроились» в короткое слово послание-«Ні», что в переводе обозначает «Привет».
Девушка признается, несмотря на жуткое и странное событие она, смеясь, делилась им с другими студентами. Однако так как она учится на факультете искусств, других находок она не ожидала.
Студентка одного из университетов Глазго (Шотландия) следуя привычной дорогой увидела странную картину: на ступеньке лежали мертвые осы, выстроенные в цепочку. Другие очевидцы в шутку отметили, что это похоже на кадры из фильмов ужасов. На следующий день студенты нашли уже много мертвых насекомых. Но стало не до шуток, когда на третий день, на том, же месте мертвые осы «выстроились» в короткое слово послание-«Ні», что в переводе обозначает «Привет».
Девушка признается, несмотря на жуткое и странное событие она, смеясь, делилась им с другими студентами. Однако так как она учится на факультете искусств, других находок она не ожидала.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:13