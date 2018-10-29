АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Студентка из университета в Глазго обнаружила послание из мертвых ос на лестнице

Американская студентка из университета в Глазго, спеша на лекцию, обнаружила послание из мертвых ос на одной из лестниц, ведущих к университету. Несмотря на странность находки, девушка отнеслась ко всему с юмором.
Студентка из университета в Глазго обнаружила послание из мертвых ос на лестнице

Студентка одного из университетов Глазго (Шотландия) следуя привычной дорогой увидела странную картину: на ступеньке лежали мертвые осы, выстроенные в цепочку. Другие очевидцы в шутку отметили, что это похоже на кадры из фильмов ужасов. На следующий день студенты нашли уже много мертвых насекомых. Но стало не до шуток, когда на третий день, на том, же месте мертвые осы «выстроились» в короткое слово послание-«Ні», что в переводе обозначает «Привет».

Девушка признается, несмотря на жуткое и странное событие она, смеясь, делилась им с другими студентами. Однако так как она учится на факультете искусств, других находок она не ожидала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Взрослые мыши из-за слез своих детенышей
Ученые сняли на видео необычного «ушастого»
Фото птицы-оборотня вызвало смех у пользователей
В Брянской области погибла знаменитый эколог Лора
Киев планирует запретить импорт транспортных
Родственники Александры Черно и Иосифа Оганесяна
Профессор ТГУ дала совет по наблюдению за
Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно
«Джентльмен» провел ночь с девушкой и
Телеканал HBO наймёт специальных наблюдателей для
Компания «Adidas» отозвала серию детских
Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood
Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем
Студентка из университета в Глазго обнаружила
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Россию лидером
Кишечная микрофлора плохо восстанавливается после
Мультфильм «Смолфут» возглавил отечественный
Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с
Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса
Наталья Игрунова оправдалась за долги и кредиты
Появление НЛО над озером Тахо вызвало панику
Татьяна Васильева: «Я почти ничего не ем ради
Японская принцесса Аяко вышла замуж за менеджера
Роскачество опубликовало список лучших смартфонов
Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову
Яна Троянова получила обморожение во время съемок
Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса
Просмотреть все новости