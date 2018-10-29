Студентка из университета в Глазго обнаружила послание из мертвых ос на лестнице





Студентка одного из университетов Глазго (Шотландия) следуя привычной дорогой увидела странную картину: на ступеньке лежали мертвые осы, выстроенные в цепочку. Другие очевидцы в шутку отметили, что это похоже на кадры из фильмов ужасов. На следующий день студенты нашли уже много мертвых насекомых. Но стало не до шуток, когда на третий день, на том, же месте мертвые осы «выстроились» в короткое слово послание-«Ні», что в переводе обозначает «Привет».Девушка признается, несмотря на жуткое и странное событие она, смеясь, делилась им с другими студентами. Однако так как она учится на факультете искусств, других находок она не ожидала.