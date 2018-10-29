Наталья Игрунова оправдалась за долги и кредиты

Не секрет, что на днях в социальных сетях появилась информация о том, что Наталья Игрунова и Павел Уломский пришли на телепроект «Дом-2» оставив за воротами целую гору непогашенных кредитов и долгов. Есть даже сведения о том, что некоторые из кредитов оформлены на их родителей, которые вынуждены теперь их отдавать.Несколько часов назад Наталья Игрунова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором подтвердила, что это все правда. Впрочем, блондинка подчеркнула, что не понимает, откуда у интернет-пользователей появилось столько негодования и возмущения, ведь они с Павлом Уломским никогда не позиционировали себя как «обеспеченных» людей.По словам Натальи, у Павла богатые родители, но они с Пашей никогда не жили за их счет. На жизнь влюбленные пытались всегда зарабатывать самостоятельно. Оказывается, что Игрунова работала бухгалтером, а Уломский зарабатывал деньги с помощью Интернета. Также парень помогал родственникам с семейным бизнесом.Выяснилось, что дорогостоящие бытовые электроприборы ребятам пришлось брать в кредит. После того, как они решили расстаться и оба оправились на «Дом-2» без денег, конечно же, возможности выплачивать кредиты у них не было.Наталья Игрунова решила не объяснять пользователям Сети, как именно они с Павлом Уломским планируют решать вопросы с долгами и кредитами. Впрочем блондинка дала понять, что они с бывшим возлюбленным держат эти проблемы под контролем и именно поэтому не понимает, почему многие телезрители так жестко высказываются в их адрес.В конце своего поста Наталья подчеркнула, что не видит ничего страшного в том, чтобы брать кредиты, особенно это касается молодых семей, у многих из которых ничего после свадьбы по факту нет. Также Игрунова решила поинтересоваться у фолловеров, как они относятся к кредитам и рассрочкам.