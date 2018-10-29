ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Россию лидером в освоении космоса
Более 72% россиян считают, что Россия продолжает лидировать в сфере освоения космического пространства и укреплять свои позиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 20 октября 2018 года.
Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян возрастом от 18 лет, среди которых 38% респондентов полагают, что Россия все еще сохраняет свои позиции со времен 50-60-х годов, когда СССР считался лидером в освоении космоса. Еще 34% заявили, что Россия смогла укрепить свои позиции и 23% склонны считать, что их страну, наоборот, сместили с первого места. Остальные 5% респондентов затруднились с выбором ответа.
По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, неудачи в отечественной космонавтике не меняют положительный настрой россиян. Так, 90% соотечественников выразили поддержку российской космонавтике, из них 68% назвали неудачные запуски неизбежными, а 23% связали это с провалом космической программы РФ. При этом 53% опрошенных респондентов считают, что космос все же необходимо осваивать для дальнейшего развития науки и высоких технологий, а 46% заявили, что космические программы направлены на обеспечение обороноспособности страны.
Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян возрастом от 18 лет, среди которых 38% респондентов полагают, что Россия все еще сохраняет свои позиции со времен 50-60-х годов, когда СССР считался лидером в освоении космоса. Еще 34% заявили, что Россия смогла укрепить свои позиции и 23% склонны считать, что их страну, наоборот, сместили с первого места. Остальные 5% респондентов затруднились с выбором ответа.
По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, неудачи в отечественной космонавтике не меняют положительный настрой россиян. Так, 90% соотечественников выразили поддержку российской космонавтике, из них 68% назвали неудачные запуски неизбежными, а 23% связали это с провалом космической программы РФ. При этом 53% опрошенных респондентов считают, что космос все же необходимо осваивать для дальнейшего развития науки и высоких технологий, а 46% заявили, что космические программы направлены на обеспечение обороноспособности страны.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:06