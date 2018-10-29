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ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Россию лидером в освоении космоса

Более 72% россиян считают, что Россия продолжает лидировать в сфере освоения космического пространства и укреплять свои позиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 20 октября 2018 года.

ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Россию лидером в освоении космоса


Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян возрастом от 18 лет, среди которых 38% респондентов полагают, что Россия все еще сохраняет свои позиции со времен 50-60-х годов, когда СССР считался лидером в освоении космоса. Еще 34% заявили, что Россия смогла укрепить свои позиции и 23% склонны считать, что их страну, наоборот, сместили с первого места. Остальные 5% респондентов затруднились с выбором ответа.

По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, неудачи в отечественной космонавтике не меняют положительный настрой россиян. Так, 90% соотечественников выразили поддержку российской космонавтике, из них 68% назвали неудачные запуски неизбежными, а 23% связали это с провалом космической программы РФ. При этом 53% опрошенных респондентов считают, что космос все же необходимо осваивать для дальнейшего развития науки и высоких технологий, а 46% заявили, что космические программы направлены на обеспечение обороноспособности страны.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:06

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