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Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову.

Не секрет, что в последнее время многие телезрители «Дома-2» начали обращать свое внимание на одну из самых скандальных парочек телестройки – Милану Безбородову и Алексея Безуса.

Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову

А причиной этому стало то, что влюбленные то и дело выясняют отношения и делают это настолько шумно, что большинство поклонников и участников телепроекта уже перестали сомневаться в том, что их роман близится к логическому завершению. Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, который спустя несколько минут был удален. Тем не менее, шустрые интернет-пользователи, успевшие просмотреть анонс будущего эфира, уже принялись вовсю обсуждать выпуск, который сегодня выйдет на «ТНТ».

На видеоролике был запечатлен очередной конфликт Алексея Безуса и Милены Безбородовой, который перерос в жестокую драку. Девушка снова подняла руку на возлюбленного. И несмотря на то, что Леша зачастую никак не реагировал на подобные действия своей избранницы, в этот раз он не смог сдержаться.

В результате Милена поплатилась за свои действия. Только вот мало кто ожидал того, что очередной скандал парочки закончится именно так. Дело в том, что Алексей набросился на девушку, а потом повалил ее на постель и начал душить. За всем происходящим наблюдал со стороны Илья Яббаров, который как раз зашел к ребятам в комнату.

Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову

Нужно сказать, что несмотря на то, что возле ребят в момент потасовки находился третий человек, Илья Яббаров не стал разнимать парочку и просто несколько минут наблюдал за происходящим, а затем просто робко попросил Алексея Безуса остановиться, чтобы эта драка не закончилась для парня печально.

К слову, многие телезрители «Дома-2» в последнее время начали замечать, что Алексей Безус очень изменился. Парень, по их словам, стал не только очень агрессивным и злым, но и превратился в настоящее «быдло».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

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