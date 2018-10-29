Японская принцесса Аяко вышла замуж за менеджера транспортной компании и отказалась от титула





Церемония транслировалась национальными телеканалами из синтоистского храма «Мэйдзи». Стоит отметить, что молодожены обменялись на европейский манер обручальными кольцами. 28-летняя невеста предстала на бракосочетании в парчовом кимоно, имеющим фасон тысячелетней давности. Девушка причесана была в том же духе. В свою очередь 32-летний жених нарядился в сюртук, жилет и полосатые брюки.Принцесса вследствие неравного брака перестала быть членом императорской семьи. В качестве приданого Аяко получит из государственного бюджета Японии 950 000 долларов.