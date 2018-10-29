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Японская принцесса Аяко вышла замуж за менеджера транспортной компании и отказалась от титула

Двоюродная племянница японского императора Акихито - принцесса Аяко, вступила в брак с Кэем Мория. Он занимает должность менеджера транспортной компании, а его избранница отказалась от титула во имя любви.
Японская принцесса Аяко вышла замуж за менеджера транспортной компании и отказалась от титула


Церемония транслировалась национальными телеканалами из синтоистского храма «Мэйдзи». Стоит отметить, что молодожены обменялись на европейский манер обручальными кольцами. 28-летняя невеста предстала на бракосочетании в парчовом кимоно, имеющим фасон тысячелетней давности. Девушка причесана была в том же духе. В свою очередь 32-летний жених нарядился в сюртук, жилет и полосатые брюки.

Принцесса вследствие неравного брака перестала быть членом императорской семьи. В качестве приданого Аяко получит из государственного бюджета Японии 950 000 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23

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