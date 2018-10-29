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Татьяна Васильева: «Я почти ничего не ем ради сохранения стройной фигуры»

Известная российская актриса Татьяна Васильева в эфире телепередачи «Звезды сошлись» рассказала зрителям и ведущим, что почти ничего не ест. Артистка сосредоточена на своем здоровье и спорте.

Татьяна Васильева: «Я почти ничего не ем ради сохранения стройной фигуры»

Актриса театра и кино Татьяна Васильева в возрасте 71 год остается одной из самых востребованных артисток современности. Однако среди круговорота съемок и спектаклей в театре Васильева проводит свободное время в спортзале на беговой дорожке под присмотром тренера. Причиной такой любви к спорту стали цифры на весах в 88 килограмм. По ее мнению, хорошая тренировка способна снять даже самое сильное напряжение после длительных перелетов.

Васильева вспоминает, что когда-то посещение зала было для нее похожим на пытку, но решение быть самой собой изменило ее отношение к такой нагрузке. Она считает, что похудение должно быть постепенным и даже 500 грамм, «скинутых» во время тренировки могут сделать ее счастливой. Держать себя в форме Васильевой помогает строгая диета без макаронных изделий, картофеля и различных сладостей. Также актриса не готовит, ее холодильник всегда пуст.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:32

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