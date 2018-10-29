Роскачество опубликовало список лучших смартфонов 2018 года





Международный рейтинг, который был опубликован Роскачеством, включает в себя мобильные устройства, которые были признаны лучшими на 2018 год. Кандидатов, которые были включены в данный список, выбрали среди 296 моделей передовых производителей, а проверка качества включала в себя 229 параметров. Среди наиболее значимых характеристик, проверке подверглись комфорт использования, удобство набора текста, а также звонков, интернет и навигация. Кроме того, внимание уделялось некоторым особенным качествам, включая свойства дактилоскопического сканера, ударостойкость, водостойкость и т.д. Первым в списке оказался Samsung Galaxy Note 9, далее Apple iPhone XS Max и XS. Galaxy S9, который возглавлял предыдущий список, теперь находится на четвертой позиции, за ним следуют Galaxy S9+, Galaxy S8 и Galaxy S8+.Замыкают десятку Apple iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro и Galaxy Note 8 от Samsung. Отмечается, что все участники списка показали отличные результаты, а победители были выбраны благодаря незначительным преимуществам в некоторых аспектах, включая энергоемкость батареи.