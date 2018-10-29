Яна Троянова получила обморожение во время съемок третьего сезона сериала «Ольга»





Яна Троянова подчеркнула, что хоть события развивались зимой, последние серии уже снимались летом, в жару, и поэтому актерам приходилось носить зимнюю одежду. Актрисе было очень сложно найти контакт с кинорежиссерами. По ее словам, они в буквальном смысле издевались над ней. К примеру, если дубль по какой-то причине не получался, режиссер выливал на голову артистки ведро воды. Кинозвезда говорит, что ощущения после водных процедур были не очень приятными.Яна Троянова сообщила, что пока не знает, планируют ли снимать 4-ю часть «Ольги». Актриса считает, что в этом вопросе стоит опираться на мнение зрителя. Если 3-я часть понравится людям, то скорей всего, будет продолжение сериала.