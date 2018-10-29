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Яна Троянова получила обморожение во время съемок третьего сезона сериала «Ольга»

Яна Троянова в интервью сообщила, что 3 сезон известного телесериала «Ольга» снимался в очень экстремальных условиях, так как действия картины развиваются зимой. По словам актрисы, в один из съёмочных дней она получила обморожение, после чего долго восстанавливалась.

Яна Троянова получила обморожение во время съемок третьего сезона сериала «Ольга»


Яна Троянова подчеркнула, что хоть события развивались зимой, последние серии уже снимались летом, в жару, и поэтому актерам приходилось носить зимнюю одежду. Актрисе было очень сложно найти контакт с кинорежиссерами. По ее словам, они в буквальном смысле издевались над ней. К примеру, если дубль по какой-то причине не получался, режиссер выливал на голову артистки ведро воды. Кинозвезда говорит, что ощущения после водных процедур были не очень приятными.

Яна Троянова получила обморожение во время съемок третьего сезона сериала «Ольга»


Яна Троянова сообщила, что пока не знает, планируют ли снимать 4-ю часть «Ольги». Актриса считает, что в этом вопросе стоит опираться на мнение зрителя. Если 3-я часть понравится людям, то скорей всего, будет продолжение сериала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:07

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