Атомщики собираются обрабатывать российские продукты ионизирующим излучением
В 2019 году в России продукты питания начнут обрабатывать ионизирующим излучением. Новая методика обработки еды позволит отказаться от использования консервантов и продлить срок хранения продуктов, о чем сообщили представители компании «Русатом Хэлскеа».
Радиационную дезинфекцию ученые предлагают проводить сразу после сбора урожая. Ионизирующему облучению подвергнутся мясо, картофель и зерновые культуры. Инновационная технология позволит защитить свежий урожай от патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей.
Руководство «Росатома» уже утвердило план работ, однако многие эксперты считают, что необходимо провести дополнительные проверки. Доподлинно неизвестны последствия облучения продуктов питания. Радиация может изменить пищу на клеточном уровне, что намного опаснее насекомых и вредных микроорганизмов. Кроме того, нет 100% гарантии, что после облучения эти микроорганизмы будут уничтожены.
Радиационную дезинфекцию ученые предлагают проводить сразу после сбора урожая. Ионизирующему облучению подвергнутся мясо, картофель и зерновые культуры. Инновационная технология позволит защитить свежий урожай от патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей.
Руководство «Росатома» уже утвердило план работ, однако многие эксперты считают, что необходимо провести дополнительные проверки. Доподлинно неизвестны последствия облучения продуктов питания. Радиация может изменить пищу на клеточном уровне, что намного опаснее насекомых и вредных микроорганизмов. Кроме того, нет 100% гарантии, что после облучения эти микроорганизмы будут уничтожены.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00