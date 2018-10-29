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Дочь Игоря Николаева считает Наташу Королеву частью своей семьи

Дочь известного российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Николаева в ответ на поздравления Наташи Королевой назвала ее частью своей семьи. У девушки есть еще одна мачеха, но видятся они крайне редко.
Дочь Игоря Николаева считает Наташу Королеву частью своей семьи

В ответ на поздравления с юбилеем (40 лет) от Наташи Королевой Юлия Николаева призналась, что до сих пор считает ее членом своей семьи. Также Николаева отметила, что Королева является для нее мамой, названной Богом, и их связь никогда не оборвется. Николаева обратилась к Королевой со словами любви и пообещала всегда прийти на помощь.

У Юлии Николаевой на сегодняшний день есть мачеха, нынешняя супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Девушка с теплом и любовью относится к ней и своей трехлетней сестре Веронике. Но, к сожалению, семья видится не часто, поскольку Николаева живет далеко за океаном в Соединенных Штатах Америки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:46

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