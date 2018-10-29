Дочь Игоря Николаева считает Наташу Королеву частью своей семьи

В ответ на поздравления с юбилеем (40 лет) от Наташи Королевой Юлия Николаева призналась, что до сих пор считает ее членом своей семьи. Также Николаева отметила, что Королева является для нее мамой, названной Богом, и их связь никогда не оборвется. Николаева обратилась к Королевой со словами любви и пообещала всегда прийти на помощь.У Юлии Николаевой на сегодняшний день есть мачеха, нынешняя супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Девушка с теплом и любовью относится к ней и своей трехлетней сестре Веронике. Но, к сожалению, семья видится не часто, поскольку Николаева живет далеко за океаном в Соединенных Штатах Америки.