Евгения Медведева в интервью заявила, что лучше не попадаться ей на пути





Фигуристка на Гран-при Канада провалила короткую программу и стала по ее итогам лишь седьмой. Зато Евгения Медведева с блеском смогла выиграть произвольную программу и в результате стала третьей. По словам спортсменки, иногда люди ее «шугаются», но она не думает, что является плохим человеком. Сейчас она тренируется в Канаде со своим новым наставником Брайаном Орсера.Главной целью отечественной фигуристки является победа на очередных Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что она постарается сделать все возможное, чтобы ее мечта осуществилась.