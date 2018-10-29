Евгения Медведева в интервью заявила, что лучше не попадаться ей на пути
Известная российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, сказала журналистам, что она вернула свою вторую личность. Спортсменка заявила, что когда она находится в боевой форме, то лучше не попадаться ей на пути.
Фигуристка на Гран-при Канада провалила короткую программу и стала по ее итогам лишь седьмой. Зато Евгения Медведева с блеском смогла выиграть произвольную программу и в результате стала третьей. По словам спортсменки, иногда люди ее «шугаются», но она не думает, что является плохим человеком. Сейчас она тренируется в Канаде со своим новым наставником Брайаном Орсера.
Главной целью отечественной фигуристки является победа на очередных Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что она постарается сделать все возможное, чтобы ее мечта осуществилась.
Фигуристка на Гран-при Канада провалила короткую программу и стала по ее итогам лишь седьмой. Зато Евгения Медведева с блеском смогла выиграть произвольную программу и в результате стала третьей. По словам спортсменки, иногда люди ее «шугаются», но она не думает, что является плохим человеком. Сейчас она тренируется в Канаде со своим новым наставником Брайаном Орсера.
Главной целью отечественной фигуристки является победа на очередных Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что она постарается сделать все возможное, чтобы ее мечта осуществилась.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54