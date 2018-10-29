АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Евгения Медведева в интервью заявила, что лучше не попадаться ей на пути

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, сказала журналистам, что она вернула свою вторую личность. Спортсменка заявила, что когда она находится в боевой форме, то лучше не попадаться ей на пути.

Евгения Медведева в интервью заявила, что лучше не попадаться ей на пути


Фигуристка на Гран-при Канада провалила короткую программу и стала по ее итогам лишь седьмой. Зато Евгения Медведева с блеском смогла выиграть произвольную программу и в результате стала третьей. По словам спортсменки, иногда люди ее «шугаются», но она не думает, что является плохим человеком. Сейчас она тренируется в Канаде со своим новым наставником Брайаном Орсера.

Главной целью отечественной фигуристки является победа на очередных Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что она постарается сделать все возможное, чтобы ее мечта осуществилась.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканал HBO наймёт специальных наблюдателей для
Компания «Adidas» отозвала серию детских
Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood
Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем
Студентка из университета в Глазго обнаружила
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Россию лидером
Кишечная микрофлора плохо восстанавливается после
Мультфильм «Смолфут» возглавил отечественный
Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с
Ольга Бузова может обанкротиться из-за альфонса
Наталья Игрунова оправдалась за долги и кредиты
Появление НЛО над озером Тахо вызвало панику
Татьяна Васильева: «Я почти ничего не ем ради
Японская принцесса Аяко вышла замуж за менеджера
Роскачество опубликовало список лучших смартфонов
Алексей Безус чуть не задушил Милену Безбородову
Яна Троянова получила обморожение во время съемок
Саше Черно обидно из-за вылета из конкурса
Атомщики собираются обрабатывать российские
Евгения Медведева в интервью заявила, что лучше
Хакеры в интернет слили сведения о 420 000
Дочь Игоря Николаева считает Наташу Королеву
Новый iPhone XR будет делать портретные
Lada начала использовать в авто телематическую
Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с
Анна Хилькевич дала отпор недоброжелателям в
Кристина Асмус рассмешила поклонников новым
В Китае начали продавать новую версию седана
Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться
Китай запустил в космос первый банк генов
Просмотреть все новости