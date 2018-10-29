Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с танцами десантников под песню "Руки вверх"

Сергей Жуков предъявил доказательства, что репертуар группы "Руки вверх" предназначен не только для представительниц прекрасного пола, но нравится весьма серьёзным мужчинам. Он поделился с фанатами любительским видео, в котором группа десантников, очевидно отмечая день ВДВ, зажигательно танцует и поет слова его песни. Певец в шутку предлагает лично объяснить военнослужащим, что их музыкальные вкусы не соответствуют общепринятым стереотипам.Поклонники музыканта поблагодарили его за поднятое роликом настроение, которое сохранится теперь, как и песня, звучащая мотивом в голове, на весь день. Публикация начала очень быстро набирать популярность и за непродолжительный срок её положительно оценили более 40 тысяч раз.