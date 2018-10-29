Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с танцами десантников под песню "Руки вверх"
Сергей Жуков опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое рассмешило подписчиков. Он порадовал их роликом с танцами десантников под песню группы "Руки вверх" "18 мне уже".
Сергей Жуков предъявил доказательства, что репертуар группы "Руки вверх" предназначен не только для представительниц прекрасного пола, но нравится весьма серьёзным мужчинам. Он поделился с фанатами любительским видео, в котором группа десантников, очевидно отмечая день ВДВ, зажигательно танцует и поет слова его песни. Певец в шутку предлагает лично объяснить военнослужащим, что их музыкальные вкусы не соответствуют общепринятым стереотипам.
Поклонники музыканта поблагодарили его за поднятое роликом настроение, которое сохранится теперь, как и песня, звучащая мотивом в голове, на весь день. Публикация начала очень быстро набирать популярность и за непродолжительный срок её положительно оценили более 40 тысяч раз.
Сергей Жуков предъявил доказательства, что репертуар группы "Руки вверх" предназначен не только для представительниц прекрасного пола, но нравится весьма серьёзным мужчинам. Он поделился с фанатами любительским видео, в котором группа десантников, очевидно отмечая день ВДВ, зажигательно танцует и поет слова его песни. Певец в шутку предлагает лично объяснить военнослужащим, что их музыкальные вкусы не соответствуют общепринятым стереотипам.
Поклонники музыканта поблагодарили его за поднятое роликом настроение, которое сохранится теперь, как и песня, звучащая мотивом в голове, на весь день. Публикация начала очень быстро набирать популярность и за непродолжительный срок её положительно оценили более 40 тысяч раз.