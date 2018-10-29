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Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с танцами десантников под песню "Руки вверх"

Сергей Жуков опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое рассмешило подписчиков. Он порадовал их роликом с танцами десантников под песню группы "Руки вверх" "18 мне уже".
Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с танцами десантников под песню "Руки вверх"

Сергей Жуков предъявил доказательства, что репертуар группы "Руки вверх" предназначен не только для представительниц прекрасного пола, но нравится весьма серьёзным мужчинам. Он поделился с фанатами любительским видео, в котором группа десантников, очевидно отмечая день ВДВ, зажигательно танцует и поет слова его песни. Певец в шутку предлагает лично объяснить военнослужащим, что их музыкальные вкусы не соответствуют общепринятым стереотипам.

Поклонники музыканта поблагодарили его за поднятое роликом настроение, которое сохранится теперь, как и песня, звучащая мотивом в голове, на весь день. Публикация начала очень быстро набирать популярность и за непродолжительный срок её положительно оценили более 40 тысяч раз.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:29

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