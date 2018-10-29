Новый iPhone XR будет делать портретные фотографии животных





Как стало известно, iPhone XR может делать портретные снимки животных. Ранее это было невозможно в виду того, что функция работала в режиме распознавания лиц. Без людей в кадре произвести портретный снимок не представлялось возможным, однако, новое приложение решит эту проблему. Более того, по словам разработчиков, в обозримом будущем появится возможность делать подобные снимки кого угодно и даже чего угодно. Несмотря на то, что карта глубины одиночной камеры уступает возможностям двойной, снимки все равно выглядят достаточно эффектно.Разработанное приложение имеет название Halide Camera. За возможность совершать снимки домашних питомцев в режиме портрета компания iPhone просит $5,99.