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Lada начала использовать в авто телематическую систему LADA Connect

Компания Lada решила наладить контакт со смартфонами. Речь идёт о телематической системе LADA Connect. Она увеличивает количество функций современной мультимедийной системы в случае подключения мобильных устройств.

Lada начала использовать в авто телематическую систему LADA Connect


Данную систему разработала российская компания «Лаборатория умного вождения». Установка такого дополнения стоит 30 000 рублей. LADA Connect может установить любой официально зарегистрированный дилер компании. Данная стоимость в себя включает абонентскую плату на три года. Эта опция в дальнейшем обойдется в 4 000 рублей ежегодно. Система позволяет управлять всем оборудованием авто с использованием смартфона.

LADA Connect удалённо проверяет уровень топлива в баке, а также процент зарядки аккумуляторов позволяет завести мотор для прогрева, открыть и закрыть дверные замки, определить где находится авто.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:34

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