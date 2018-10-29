Lada начала использовать в авто телематическую систему LADA Connect





Данную систему разработала российская компания «Лаборатория умного вождения». Установка такого дополнения стоит 30 000 рублей. LADA Connect может установить любой официально зарегистрированный дилер компании. Данная стоимость в себя включает абонентскую плату на три года. Эта опция в дальнейшем обойдется в 4 000 рублей ежегодно. Система позволяет управлять всем оборудованием авто с использованием смартфона.LADA Connect удалённо проверяет уровень топлива в баке, а также процент зарядки аккумуляторов позволяет завести мотор для прогрева, открыть и закрыть дверные замки, определить где находится авто.