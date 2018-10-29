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Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться ради ребенка

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и экс-супруги Юлия Щаулина и Алексей Самсонов начали снова поддерживать связь.

Как стало известно, сегодня должен состоятся суд, который разведет Самсонова и Щаулину по разным дорогам навсегда. Не секрет, что расстаться спокойно и красиво у парочки так и не получилось, несмотря на то, что в прошлый раз, когда они заговорили о разводе, влюбленные старались никак не высказываться в адрес друг друга.

Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться ради ребенка

По всей видимости, терпение Юлии Щаулиной лопнуло, и после подачи заявления в суд она буквально затравила неверного супруга в личном микроблоге. До сих пор интернет-пользователи уверены, что именно предательство Алексея Самсонова стало той причиной, почему семья распалась и блондинка запретила Леше видеться с сыном Мироном.

Как можно наблюдать, Алексею надоела критика фолловеров в свой адрес. Ведь на днях бывший участник телепроекта «Дом-2» опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором объяснил свою позицию, а также заверил, что с наследником он не только хочет и будет общаться, но и не намерен от него отказываться.

Также Алексей Самсонов решил дать совет некоторым пользователям Сети. По словам мужчины, они с бывшей супругой все-таки смогли наладить общение ради общего ребенка, поэтому он просит подписчиков больше не задавать ему глупых вопросов.

Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться ради ребенка

«Хочу сказать, что с сыном я вижусь без проблем. С Юлей более менее контакт наладили, Слава богу, в плане Мирошки!..» - заявил Алексей Самсонов в личном инста-блоге.

Тем не менее, читателям этого показалось мало, ведь они один за другим принялись давать Леше советы по поводу бывшей супруги. По мнению поклонников, им следует подумать о том, чтобы вернуть отношения ради сына Мирона. Многих интернет-пользователей даже не останавливает тот факт, что в жизни Самсонова появилась другая блондинка.

К слову, на данный момент у Самсонова роман с экс-супругой известного футболиста Андрея Ещенко – Марией.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09

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