Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться ради ребенка

«Хочу сказать, что с сыном я вижусь без проблем. С Юлей более менее контакт наладили, Слава богу, в плане Мирошки!..» - заявил Алексей Самсонов в личном инста-блоге.

Как стало известно, сегодня должен состоятся суд, который разведет Самсонова и Щаулину по разным дорогам навсегда. Не секрет, что расстаться спокойно и красиво у парочки так и не получилось, несмотря на то, что в прошлый раз, когда они заговорили о разводе, влюбленные старались никак не высказываться в адрес друг друга.По всей видимости, терпение Юлии Щаулиной лопнуло, и после подачи заявления в суд она буквально затравила неверного супруга в личном микроблоге. До сих пор интернет-пользователи уверены, что именно предательство Алексея Самсонова стало той причиной, почему семья распалась и блондинка запретила Леше видеться с сыном Мироном.Как можно наблюдать, Алексею надоела критика фолловеров в свой адрес. Ведь на днях бывший участник телепроекта «Дом-2» опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором объяснил свою позицию, а также заверил, что с наследником он не только хочет и будет общаться, но и не намерен от него отказываться.Также Алексей Самсонов решил дать совет некоторым пользователям Сети. По словам мужчины, они с бывшей супругой все-таки смогли наладить общение ради общего ребенка, поэтому он просит подписчиков больше не задавать ему глупых вопросов.Тем не менее, читателям этого показалось мало, ведь они один за другим принялись давать Леше советы по поводу бывшей супруги. По мнению поклонников, им следует подумать о том, чтобы вернуть отношения ради сына Мирона. Многих интернет-пользователей даже не останавливает тот факт, что в жизни Самсонова появилась другая блондинка.К слову, на данный момент у Самсонова роман с экс-супругой известного футболиста Андрея Ещенко – Марией.