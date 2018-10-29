Количество пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае превысило 300 человек
Количество людей, которые пострадали в результате наводнения в Краснодарском крае превышает 300. Представитель МЧС уточнил, что всего пострадали 303 человека, причем 14 из них до сих пор на больничной койке.
289 людям, травмы которых оказались менее тяжелыми, медики оказали необходимую помощь в амбулаторном режиме. Отмечается, что данное происшествие стало одним из самых крупных в последнее время. По не уточненным данным, в результате наводнения 6 человек погибли. На текущий момент представители всех служб заняты восстановлением нормального функционирования инфраструктуры региона. Наводнение, кроме прочего, полностью размыло железнодорожное полотно, в результате чего множество поездов были выбиты из графика.
Отмечается, что представители власти неоднократно предупреждали местных жителей о том, что предстоящие дожди несут серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Несмотря на это, определенная часть населения предпочла не предпринимать каких бы то ни было действий для повышения уровня собственной безопасности.
289 людям, травмы которых оказались менее тяжелыми, медики оказали необходимую помощь в амбулаторном режиме. Отмечается, что данное происшествие стало одним из самых крупных в последнее время. По не уточненным данным, в результате наводнения 6 человек погибли. На текущий момент представители всех служб заняты восстановлением нормального функционирования инфраструктуры региона. Наводнение, кроме прочего, полностью размыло железнодорожное полотно, в результате чего множество поездов были выбиты из графика.
Отмечается, что представители власти неоднократно предупреждали местных жителей о том, что предстоящие дожди несут серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Несмотря на это, определенная часть населения предпочла не предпринимать каких бы то ни было действий для повышения уровня собственной безопасности.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:51