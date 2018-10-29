



289 людям, травмы которых оказались менее тяжелыми, медики оказали необходимую помощь в амбулаторном режиме. Отмечается, что данное происшествие стало одним из самых крупных в последнее время. По не уточненным данным, в результате наводнения 6 человек погибли. На текущий момент представители всех служб заняты восстановлением нормального функционирования инфраструктуры региона. Наводнение, кроме прочего, полностью размыло железнодорожное полотно, в результате чего множество поездов были выбиты из графика.Отмечается, что представители власти неоднократно предупреждали местных жителей о том, что предстоящие дожди несут серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Несмотря на это, определенная часть населения предпочла не предпринимать каких бы то ни было действий для повышения уровня собственной безопасности.