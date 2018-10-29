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Китай запустил в космос первый банк генов

Китайская Народная Республика впервые в истории вывела на орбиту банк генов DSB-01. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» с космодрома Тайюань, находящегося в провинции Шаньси, в минувший четверг осуществила компания Shanghai Man Wei Technology.

Китай запустил в космос первый банк генов


По словам создателей проекта, в космос был отправлен генный материал, полученный от восьми китайцев. Гены поместили в специальный контейнер, защищенный от космической радиации, поэтому они смогут находиться в сохранности не менее одной тысячи лет. В случае экстренной ситуации генный материал сможет дать начало новой цивилизации, ведь через 400 лет из-за истощения ресурсной базы Земля может стать непригодной для человечества.

Последнее время Китай активно развивает национальную космическую программу. Так, КНР планирует создать космический банк генов, который будет содержать до миллиона образцов. В будущем китайцы переправят генетический материал на Марс и экзопланеты, похожие на Землю.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:07

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