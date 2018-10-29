Китай запустил в космос первый банк генов





По словам создателей проекта, в космос был отправлен генный материал, полученный от восьми китайцев. Гены поместили в специальный контейнер, защищенный от космической радиации, поэтому они смогут находиться в сохранности не менее одной тысячи лет. В случае экстренной ситуации генный материал сможет дать начало новой цивилизации, ведь через 400 лет из-за истощения ресурсной базы Земля может стать непригодной для человечества.Последнее время Китай активно развивает национальную космическую программу. Так, КНР планирует создать космический банк генов, который будет содержать до миллиона образцов. В будущем китайцы переправят генетический материал на Марс и экзопланеты, похожие на Землю.