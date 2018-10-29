Участника проекта «Дом-2» Никиту Шалюкова отправили за ворота из-за требований Влада Кадони
Каждую неделю на скандальном проекте «Дом-2» стараются кого-то выгнать домой.
Пришло время и Никиты Шалюкова.
Раз за разом попытки парня обзавестись крепкими отношениями на проекте «Дом-2» заканчиваются неудачей, в итоге это и привело к уходу из проекта.
Шалюков пытался строить отношения с разными девушками в эфире шоу «Дом-2». Но постоянно находились причины, не позволяющие образоваться крепкой паре. То Никите были не по вкусу Ольга Сударкина и Юнна Волкова, то Никита сам страдал от недостатка внимания Ирины Пинчук, но не оставлял надежд добиться ответных чувств.
И все это продолжалось до прихода на проект новенькой участницы.
Шалюков уговорил участников оставить новую участницу на проекте, но в итоге эта просьба и привела к его уходу. Ведущий Влад Кадони заключил с Никитой соглашение, по условиям которого следовало, что если Никита не создаст отношений за ближайшую неделю, то добровольно тут же отправляется домой.
Возможно, сам Шалюков посчитал эти требования шуткой и не воспринял их всерьез. Поэтому он был крайне удивлен, когда на «Естественном отборе» ему припомнили эти условия.
При всех участниках ведущие припомнили Никите о том, что было им обещано. Убедившись в очередной раз, что Шалюков так и не смог ни с кем развить отношений, его попросили покинуть стройку и закончить свое пребывание на проекте. Что и было исполнено.
Пришло время и Никиты Шалюкова.
Раз за разом попытки парня обзавестись крепкими отношениями на проекте «Дом-2» заканчиваются неудачей, в итоге это и привело к уходу из проекта.
Шалюков пытался строить отношения с разными девушками в эфире шоу «Дом-2». Но постоянно находились причины, не позволяющие образоваться крепкой паре. То Никите были не по вкусу Ольга Сударкина и Юнна Волкова, то Никита сам страдал от недостатка внимания Ирины Пинчук, но не оставлял надежд добиться ответных чувств.
И все это продолжалось до прихода на проект новенькой участницы.
Шалюков уговорил участников оставить новую участницу на проекте, но в итоге эта просьба и привела к его уходу. Ведущий Влад Кадони заключил с Никитой соглашение, по условиям которого следовало, что если Никита не создаст отношений за ближайшую неделю, то добровольно тут же отправляется домой.
Возможно, сам Шалюков посчитал эти требования шуткой и не воспринял их всерьез. Поэтому он был крайне удивлен, когда на «Естественном отборе» ему припомнили эти условия.
При всех участниках ведущие припомнили Никите о том, что было им обещано. Убедившись в очередной раз, что Шалюков так и не смог ни с кем развить отношений, его попросили покинуть стройку и закончить свое пребывание на проекте. Что и было исполнено.