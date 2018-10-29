Участника проекта «Дом-2» Никиту Шалюкова отправили за ворота из-за требований Влада Кадони





Пришло время и Никиты Шалюкова.Раз за разом попытки парня обзавестись крепкими отношениями на проекте «Дом-2» заканчиваются неудачей, в итоге это и привело к уходу из проекта.Шалюков пытался строить отношения с разными девушками в эфире шоу «Дом-2». Но постоянно находились причины, не позволяющие образоваться крепкой паре. То Никите были не по вкусу Ольга Сударкина и Юнна Волкова, то Никита сам страдал от недостатка внимания Ирины Пинчук, но не оставлял надежд добиться ответных чувств.И все это продолжалось до прихода на проект новенькой участницы.Шалюков уговорил участников оставить новую участницу на проекте, но в итоге эта просьба и привела к его уходу. Ведущий Влад Кадони заключил с Никитой соглашение, по условиям которого следовало, что если Никита не создаст отношений за ближайшую неделю, то добровольно тут же отправляется домой.Возможно, сам Шалюков посчитал эти требования шуткой и не воспринял их всерьез. Поэтому он был крайне удивлен, когда на «Естественном отборе» ему припомнили эти условия.При всех участниках ведущие припомнили Никите о том, что было им обещано. Убедившись в очередной раз, что Шалюков так и не смог ни с кем развить отношений, его попросили покинуть стройку и закончить свое пребывание на проекте. Что и было исполнено.