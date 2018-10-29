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Егор Крид в Instagram опубликовал фото с бородой

Известный российский певец Егор Крид опубликовал в своем блоге Instagram «selfie», где у него отросла борода. Поклонники разделились на два лагеря во время комментариев.
Егор Крид в Instagram опубликовал фото с бородой

Не так давно российский певец и герой шестого сезона популярного шоу «Холостяк» Егор Крид в своем аккаунте Instagram опубликовал selfie, где он широко улыбается, и на его лице заметно отросла борода. Под постом певец отметил, что только борода может расти без труда.

Поклонники и читатели блога артиста буквально засыпали его восхищенными комментариями. Подписчики, у которых есть борода, отметили, что за ней нужно ухаживать, чтобы она была красивой и аккуратной. Однако нашлись и критики, им не понравились татуировки Крида. По мнению читателей, на его теле их слишком много. Несмотря на это, за короткий отрезок времени публикация набрала 600000 отметок «Нравится».



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:52

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