Егор Крид в Instagram опубликовал фото с бородой

Не так давно российский певец и герой шестого сезона популярного шоу «Холостяк» Егор Крид в своем аккаунте Instagram опубликовал selfie, где он широко улыбается, и на его лице заметно отросла борода. Под постом певец отметил, что только борода может расти без труда.Поклонники и читатели блога артиста буквально засыпали его восхищенными комментариями. Подписчики, у которых есть борода, отметили, что за ней нужно ухаживать, чтобы она была красивой и аккуратной. Однако нашлись и критики, им не понравились татуировки Крида. По мнению читателей, на его теле их слишком много. Несмотря на это, за короткий отрезок времени публикация набрала 600000 отметок «Нравится».