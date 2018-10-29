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Беременная Нюша призналась поклонникам в Instagram, что скучает по дому и по снегу

Певица Нюша в настоящее время находится за границей, так как решила рожать ребенка именно там. Звезда в своем Instagram-аккаунте обнародовала фото, на котором она запечатлена вместе с мужем на фоне солнечной трассы, и написала, что очень скучает по родному дому и снегу.

Беременная Нюша призналась поклонникам в Instagram, что скучает по дому и по снегу


Нюша с супругом не раскрывает страну, в которой певица будет рожать ребенка. Однако подписчики, судя по пейзажам, предполагают, что это может быть США или Испания. Фолловеры с нетерпением ждут, когда появится новость о родах артистки, однако пока она продолжает выкладывать в своем блоге «беременные» публикации.

Некоторые поклонники уверены, что знаменитость уже родила ребенка, однако пока не желает об этом рассказывать. Фанаты считают, что фото «в положении» певица сделала раньше и сейчас только публикует их.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44

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