Беременная Нюша призналась поклонникам в Instagram, что скучает по дому и по снегу

Нюша с супругом не раскрывает страну, в которой певица будет рожать ребенка. Однако подписчики, судя по пейзажам, предполагают, что это может быть США или Испания. Фолловеры с нетерпением ждут, когда появится новость о родах артистки, однако пока она продолжает выкладывать в своем блоге «беременные» публикации.Некоторые поклонники уверены, что знаменитость уже родила ребенка, однако пока не желает об этом рассказывать. Фанаты считают, что фото «в положении» певица сделала раньше и сейчас только публикует их.