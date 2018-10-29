АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Молодёжный кроссовер Haval F7 поступит в продажу 6 ноября

Новый молодёжный кроссовер Haval F7 компания Great Wall начнёт продавать 6 ноября. Новая версия дебютировала в августе этого года в рамках московского моторшоу.

Молодёжный кроссовер Haval F7 поступит в продажу 6 ноября


Авто имеет следующие габариты: в длину 4 620 мм, в ширину 1 846 мм, в высоту 1 690 мм. Haval F7 станет прямым конкурентом для версий Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. В линейку двигателей Haval F7 вошли турбированные 1,5 и 2,0 – литровые моторы на 150 и 190 лошадиных сил соответственно. В машине используется 7-диапазонный "робот" на два сцепления. Кросс выпустят с полным либо передним приводом.

Паркетник в базовом исполнении имеет 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, кожаный салон, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, климат-контроль, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя, шесть подушек безопасности, систему стабилизации, ABS. Топовая версия Haval F7 получит 19-дюймовые оригинальные колёса, камеры кругового видеообзора, ассистент парковки, панорамную крышу с электрическим люком, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, систему автоматического предотвращения столкновений.

В Китае авто Haval F7 расценивается в районе 140 – 160 тысяч юаней. В начале 2019 г производство Haval F7 наладят в Тульской области в стенах ультрасовременного завода Haval, способного выпускать свыше 80 000 авто в год. В России кроссовер появится весной следующего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lada начала использовать в авто телематическую
Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с
Анна Хилькевич дала отпор недоброжелателям в
Кристина Асмус рассмешила поклонников новым
В Китае начали продавать новую версию седана
Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться
Китай запустил в космос первый банк генов
Британский журналист поделился впечатлениями
Егор Крид в Instagram опубликовал фото с бородой
Количество пострадавших в результате наводнения в
Участника проекта «Дом-2» Никиту Шалюкова
Беременная Нюша призналась поклонникам в
Молодёжный кроссовер Haval F7 поступит в продажу
Татьяна Мусульбес беременна, но продолжает это
Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок
На поверхности Марса происходит извержение
Ирена Понарошку рассекретила в Instagram пол
Ученые создали материал, который может выдержать
После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила
Ученый: Вера в призраков помогает людям
«Президентский» тигр Борис нашел себе новую пару
Вика Цыганова заявила, что без денег Ольга Бузова
Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс
Покупатель квартиры Максаковой Мурат Миржоев
Молодым пациентам с болезнями почек необходимо
Ученые: Снижение уровня потребления соли уменьшит
Хакеры слили в Сеть интимные снимки Павла Мамаева
В документах Word найдена новая опасная уязвимость
В ГИБДД не внесли свыше 5 000 000 штрафных
Xiaomi Mi Mix 3 возглавил топ-10 самых популярных
Просмотреть все новости