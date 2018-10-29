Молодёжный кроссовер Haval F7 поступит в продажу 6 ноября





Авто имеет следующие габариты: в длину 4 620 мм, в ширину 1 846 мм, в высоту 1 690 мм. Haval F7 станет прямым конкурентом для версий Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. В линейку двигателей Haval F7 вошли турбированные 1,5 и 2,0 – литровые моторы на 150 и 190 лошадиных сил соответственно. В машине используется 7-диапазонный "робот" на два сцепления. Кросс выпустят с полным либо передним приводом.Паркетник в базовом исполнении имеет 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, кожаный салон, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, климат-контроль, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя, шесть подушек безопасности, систему стабилизации, ABS. Топовая версия Haval F7 получит 19-дюймовые оригинальные колёса, камеры кругового видеообзора, ассистент парковки, панорамную крышу с электрическим люком, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, систему автоматического предотвращения столкновений.В Китае авто Haval F7 расценивается в районе 140 – 160 тысяч юаней. В начале 2019 г производство Haval F7 наладят в Тульской области в стенах ультрасовременного завода Haval, способного выпускать свыше 80 000 авто в год. В России кроссовер появится весной следующего года.