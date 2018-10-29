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Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок из юности в Instagram

Знаменитая российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок из своей юности в блоге Instagram. Читатели засыпали кумира комплиментами.
Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок из юности в Instagram

Сегодня исполняется 100 лет великому Комсомолу. Данному историческому событию актриса Екатерина Стриженова посвятила пост в своем блоге Instagram и опубликовала фотографию из личного архива. Под фото она поделилась с поклонниками воспоминаниями о юношестве. В те годы она была «комсомолкой» и в составе ансамбля «Калинка» ездила на агитпоезде. Сейчас Стриженова отмечает, что это история - часть жизни, которую нужно помнить и уважать.

Поклонники телеведущей оценили снимок и «засыпали» ее комплиментами, заметив, что она почти не изменилась и осталась такой же молодой девочкой, как на фотографии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:33

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