Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок из юности в Instagram

Сегодня исполняется 100 лет великому Комсомолу. Данному историческому событию актриса Екатерина Стриженова посвятила пост в своем блоге Instagram и опубликовала фотографию из личного архива. Под фото она поделилась с поклонниками воспоминаниями о юношестве. В те годы она была «комсомолкой» и в составе ансамбля «Калинка» ездила на агитпоезде. Сейчас Стриженова отмечает, что это история - часть жизни, которую нужно помнить и уважать.Поклонники телеведущей оценили снимок и «засыпали» ее комплиментами, заметив, что она почти не изменилась и осталась такой же молодой девочкой, как на фотографии.