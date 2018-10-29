Ирена Понарошку рассекретила в Instagram пол своего новорожденного ребенка

В публикации Ирена Понарошку призналась, что изначально хотела девочку – Стрельца. Однако, по ее словам, в «небесной канцелярии» сообщили, что девочек с данным знаком Зодиака сразу же разбирают предприимчивые папы, которые хотят сэкономить на подарках супругам к 8 Марта, и посоветовали ей взять девочку - Скорпиона. Ведущая добавила, что, подумав, она все-таки решила взять мальчика.Пост знаменитости в течение шестнадцати часов собрал свыше 110 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев. Поклонники поздравили Ирену Понарошку с пополнением в ее семье, а также с интересом обсуждали знаки гороскопа.