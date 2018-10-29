После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила губу
В минувшую пятницу популярная певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступила в Чебоксарах с новым сольным концертом «Принимай меня», но после концерта в ее Instagram появился пост о том, что знаменитость разбила губу.
Выступление прошло успешно, и фанаты задарили певицу букетами цветов, сувенирами и своими рисунками. В числе подарков оказалась даже тюбетейка и чак-чак.
Ольга порадовала поклонников совместными снимками на фоне концертного зала «Эрмитаж» и затем отбыла на автомобиле отдыхать.
Но уже вскоре Бузова пожаловалась подписчикам, что разбила губу и ей очень больно. Впрочем, ведущая телестройки всех успокоила, что «до свадьбы заживет» тем более, что ей не очень везет в личной жизни и значит, свадьба будет еще не скоро.
Выступление прошло успешно, и фанаты задарили певицу букетами цветов, сувенирами и своими рисунками. В числе подарков оказалась даже тюбетейка и чак-чак.
Ольга порадовала поклонников совместными снимками на фоне концертного зала «Эрмитаж» и затем отбыла на автомобиле отдыхать.
Но уже вскоре Бузова пожаловалась подписчикам, что разбила губу и ей очень больно. Впрочем, ведущая телестройки всех успокоила, что «до свадьбы заживет» тем более, что ей не очень везет в личной жизни и значит, свадьба будет еще не скоро.