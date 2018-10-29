После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила губу





Выступление прошло успешно, и фанаты задарили певицу букетами цветов, сувенирами и своими рисунками. В числе подарков оказалась даже тюбетейка и чак-чак.Ольга порадовала поклонников совместными снимками на фоне концертного зала «Эрмитаж» и затем отбыла на автомобиле отдыхать.Но уже вскоре Бузова пожаловалась подписчикам, что разбила губу и ей очень больно. Впрочем, ведущая телестройки всех успокоила, что «» тем более, что ей не очень везет в личной жизни и значит, свадьба будет еще не скоро.