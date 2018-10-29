АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила губу

В минувшую пятницу популярная певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступила в Чебоксарах с новым сольным концертом «Принимай меня», но после концерта в ее Instagram появился пост о том, что знаменитость разбила губу.

Выступление прошло успешно, и фанаты задарили певицу букетами цветов, сувенирами и своими рисунками. В числе подарков оказалась даже тюбетейка и чак-чак.

После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила губу

Ольга порадовала поклонников совместными снимками на фоне концертного зала «Эрмитаж» и затем отбыла на автомобиле отдыхать.

После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила губу

Но уже вскоре Бузова пожаловалась подписчикам, что разбила губу и ей очень больно. Впрочем, ведущая телестройки всех успокоила, что «до свадьбы заживет» тем более, что ей не очень везет в личной жизни и значит, свадьба будет еще не скоро.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lada начала использовать в авто телематическую
Сергей Жуков рассмешил подписчиков роликом с
Анна Хилькевич дала отпор недоброжелателям в
Кристина Асмус рассмешила поклонников новым
В Китае начали продавать новую версию седана
Алексей Самсонов и Юлия Щаулина начали общаться
Китай запустил в космос первый банк генов
Британский журналист поделился впечатлениями
Егор Крид в Instagram опубликовал фото с бородой
Количество пострадавших в результате наводнения в
Участника проекта «Дом-2» Никиту Шалюкова
Беременная Нюша призналась поклонникам в
Молодёжный кроссовер Haval F7 поступит в продажу
Татьяна Мусульбес беременна, но продолжает это
Екатерина Стриженова опубликовала архивный снимок
На поверхности Марса происходит извержение
Ирена Понарошку рассекретила в Instagram пол
Ученые создали материал, который может выдержать
После концерта в Чебоксарах Ольга Бузова разбила
Ученый: Вера в призраков помогает людям
«Президентский» тигр Борис нашел себе новую пару
Вика Цыганова заявила, что без денег Ольга Бузова
Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс
Покупатель квартиры Максаковой Мурат Миржоев
Молодым пациентам с болезнями почек необходимо
Ученые: Снижение уровня потребления соли уменьшит
Хакеры слили в Сеть интимные снимки Павла Мамаева
В документах Word найдена новая опасная уязвимость
В ГИБДД не внесли свыше 5 000 000 штрафных
Xiaomi Mi Mix 3 возглавил топ-10 самых популярных
Просмотреть все новости