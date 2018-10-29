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Ученый: Вера в призраков помогает людям избавиться от чувства вины

Ученый рассказал, почему людям необходимо верить в духов и призраков. Ток Томпсон изучил множество случаев, когда очевидцы сообщали о встрече с призраками или иными сверхъестественными существами и установил закономерность, что чаще это происходит с людьми, испытывающими чувство вины, которые потом избавляются от негативных эмоций.

Ученый: Вера в призраков помогает людям избавиться от чувства вины


Более того, эти люди видели призрак человека, перед кем они чувствовали вину. Так, Ток Томпосон установил, что в Азии люди почти ежедневно сталкиваются с призраками. При этом духи выглядят так, как их описывает буддизм. А американцы чаще всего «видят» духов афроамериканских рабов и жертв террористических атак.

По словам Тока Томпсона, на самом деле призраки, конечно, никуда не «приходят». Человек, который утверждает , что видел призрака, по сути, занимается самобичеванием. Он ощущает чувство вины перед умершим человеком, дух которого начинает «посещать» истязающего себя. Они считают, что призраки «видят», как живой человек страдает, вследствие чего могут даровать им прощение. Подобное явление приводит к развитию морально-этических устоев, делая общество более прогрессивным и развитым.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:03

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