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«Президентский» тигр Борис нашел себе новую пару

Выпущенный на волю Владимиром Путиным тигр Боря и амурская тигрица Филиппа, вероятно, образовали пару. Данное сообщение появилось на странице Межрегиональной общественной организации "Центр Тигр" в соцсети Facebook.

«Президентский» тигр Борис нашел себе новую пару


Фотоловушки зафиксировали тигров в одном и том же месте с интервалом в неделю, так что вероятность их встречи очень высока. Сергей Арамилев, являющийся директором центра «Амурский тигр», рассказал, что ранее у Бориса уже был контакт с тигрицей Светлой, которая родила от него тигрят.

Сейчас эксперты считают, что у тигра могут получиться «отношения» с Филиппой. Стоит напомнить, что в 2014 году тигра Борю выпустил на волю Владимир Путин на территории Амурской области.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00

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