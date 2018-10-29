«Президентский» тигр Борис нашел себе новую пару





Фотоловушки зафиксировали тигров в одном и том же месте с интервалом в неделю, так что вероятность их встречи очень высока. Сергей Арамилев, являющийся директором центра «Амурский тигр», рассказал, что ранее у Бориса уже был контакт с тигрицей Светлой, которая родила от него тигрят.Сейчас эксперты считают, что у тигра могут получиться «отношения» с Филиппой. Стоит напомнить, что в 2014 году тигра Борю выпустил на волю Владимир Путин на территории Амурской области.