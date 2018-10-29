Вика Цыганова заявила, что без денег Ольга Бузова и Ксения Собчак ничего бы не добились
Отпраздновавшая свое 55-летие популярнейшая в 90-е годы певица Вика Цыганова дала интервью корреспонденту.
В интервью «АиФ» Вика помимо житейских и политических вовпросов обсуждала многие другие. И даже решила поделиться своими мыслями о телепроекте «Дом-2», а также об Ольге Бузовой и Ксении Собчак.
Цыганова рассказала, зачем она когда-то пыталась попасть на проект «Дом-2», чтобы утешить и обнять Ольгу Бузову.
По мнению Вики, «Дом-2» самое ужасное шоу, из тех, что есть на телевидении. Она не видела ни одного момента из этого проекта и очень расстроена, что большое количество людей выросло на просмотре этого шоу. Это просто больные люди, сказала Цыганова. Также Цыганова считает, что ведущие проекта Ольга Бузова и Ксения Собчак являются простыми пешками, в руках спонсоров.
И если бы не деньги от их покровителей, то они попросту не смогли бы ничего добиться сами, поделилась Виктория.
Как считает Вика, эти ведущие нужны по большей части для создания фона и служили основным проводником своего проекта в массы. Они как орудие, за которым стоят огромные деньги, заключила Цыганова.
В интервью «АиФ» Вика помимо житейских и политических вовпросов обсуждала многие другие. И даже решила поделиться своими мыслями о телепроекте «Дом-2», а также об Ольге Бузовой и Ксении Собчак.
Цыганова рассказала, зачем она когда-то пыталась попасть на проект «Дом-2», чтобы утешить и обнять Ольгу Бузову.
По мнению Вики, «Дом-2» самое ужасное шоу, из тех, что есть на телевидении. Она не видела ни одного момента из этого проекта и очень расстроена, что большое количество людей выросло на просмотре этого шоу. Это просто больные люди, сказала Цыганова. Также Цыганова считает, что ведущие проекта Ольга Бузова и Ксения Собчак являются простыми пешками, в руках спонсоров.
И если бы не деньги от их покровителей, то они попросту не смогли бы ничего добиться сами, поделилась Виктория.
Как считает Вика, эти ведущие нужны по большей части для создания фона и служили основным проводником своего проекта в массы. Они как орудие, за которым стоят огромные деньги, заключила Цыганова.