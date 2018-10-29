Вика Цыганова заявила, что без денег Ольга Бузова и Ксения Собчак ничего бы не добились





Отпраздновавшая свое 55-летие популярнейшая в 90-е годы певица Вика Цыганова дала интервью корреспонденту.В интервью «АиФ» Вика помимо житейских и политических вовпросов обсуждала многие другие. И даже решила поделиться своими мыслями о телепроекте «Дом-2», а также об Ольге Бузовой и Ксении Собчак.Цыганова рассказала, зачем она когда-то пыталась попасть на проект «Дом-2», чтобы утешить и обнять Ольгу Бузову.По мнению Вики, «Дом-2» самое ужасное шоу, из тех, что есть на телевидении. Она не видела ни одного момента из этого проекта и очень расстроена, что большое количество людей выросло на просмотре этого шоу. Это просто больные люди, сказала Цыганова. Также Цыганова считает, что ведущие проекта Ольга Бузова и Ксения Собчак являются простыми пешками, в руках спонсоров.И если бы не деньги от их покровителей, то они попросту не смогли бы ничего добиться сами, поделилась Виктория.Как считает Вика, эти ведущие нужны по большей части для создания фона и служили основным проводником своего проекта в массы. Они как орудие, за которым стоят огромные деньги, заключила Цыганова.