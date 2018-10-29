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Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс на фото в Instagram

Ведущий следит за своей фигурой и часто публикует интересные сюжеты в Instagram. На последнем фото Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс, шутливо заметив, что в последнее время немного набрал вес.
Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс на фото в Instagram

Артист любит велопрогулки, а также часто гуляет со своими наследниками, но в этот раз решил немного пошутить. Он даже сравнил себя с “глупым пингвином, прячущим тело в гримерке”, после чего признался, что нужно что-то делать с животиком. Подписчики оценили юмор Максима Галкина, отметив, что избранник Аллы Пугачевой выглядит великолепно.

Пользователи сетей написали в комментариях, что звезда напрашивается на комплименты, потому что его фигура достойна восхищения. Они пожелали артисту не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать тренировки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:53

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