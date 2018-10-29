Максим Галкин показал поклонникам идеальный торс на фото в Instagram





Артист любит велопрогулки, а также часто гуляет со своими наследниками, но в этот раз решил немного пошутить. Он даже сравнил себя с “глупым пингвином, прячущим тело в гримерке”, после чего признался, что нужно что-то делать с животиком. Подписчики оценили юмор Максима Галкина, отметив, что избранник Аллы Пугачевой выглядит великолепно.Пользователи сетей написали в комментариях, что звезда напрашивается на комплименты, потому что его фигура достойна восхищения. Они пожелали артисту не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать тренировки.