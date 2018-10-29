Покупатель квартиры Максаковой Мурат Миржоев рассказал журналистам о подробностях сделки





Миржоев заявляет, что приобрел квартиру за 45 миллионов рублей. По меркам Москвы такая сумма за 7-ми комнатную квартиру является более чем приемлемой. По его словам, сделка заключена, деньги были переданы супругу Максаковой, а сам Миржоев планирует перепродать приобретенное имущество по другой цене. Тем не менее, мужчина утверждает, что его обвиняют в неуплате суммы. По словам супруга Максаковой, они договорились на 100 миллионов рублей и покупатель намеревался выплатить именно столько, а денежных средств поступило на сумму всего в 3 миллиона рублей. Никаких доказательств, подтверждающих обман со стороны Миржоева, предоставлено не было.Как стало известно, дальнейшие разбирательства будут проведены в суде. Напомним, что Максакова вышла замуж за Далхата Халаева лишь с целью продажи ее столичного жилья, поскольку сама она его продать не в состоянии.