Молодым пациентам с болезнями почек необходимо меньше есть - Ученые





По словам медиков, сегодня не существует единой методики лечения почечных болезней, все обычно сводится к устранению последствий, а не выявлению причин, вызвавших заболевание. Однако новые исследования показали закономерность, которая заключается в том, что при уменьшении количества потребляемой пищи наблюдается быстрое восстановление. При этом, чем старше организм пациента, тем ниже эффективность данного метода.Во время исследований было установлено, что основную роль в защите почек играет процесс аутофагии. Этот процесс утилизирует поврежденные компоненты в клетках. Однако у пожилых людей аутофагия работает менее эффективно, из-за чего в организме скапливается большое количество плохо работающих молекул и органелл, поэтому снижение количества потребляемой пищи не дает положительного результата.