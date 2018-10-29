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Молодым пациентам с болезнями почек необходимо меньше есть - Ученые

При ишемических болезнях почек молодым пациентам для скорого выздоровления необходимо меньше есть. Ученые установили, что старые и молодые организмы по-разному справляются с болезнями почек, поэтому для пожилых людей врачи разрабатывают персонализированную методику лечения.

Молодым пациентам с болезнями почек необходимо меньше есть - Ученые


По словам медиков, сегодня не существует единой методики лечения почечных болезней, все обычно сводится к устранению последствий, а не выявлению причин, вызвавших заболевание. Однако новые исследования показали закономерность, которая заключается в том, что при уменьшении количества потребляемой пищи наблюдается быстрое восстановление. При этом, чем старше организм пациента, тем ниже эффективность данного метода.

Во время исследований было установлено, что основную роль в защите почек играет процесс аутофагии. Этот процесс утилизирует поврежденные компоненты в клетках. Однако у пожилых людей аутофагия работает менее эффективно, из-за чего в организме скапливается большое количество плохо работающих молекул и органелл, поэтому снижение количества потребляемой пищи не дает положительного результата.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:32

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