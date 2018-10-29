Ученые: Снижение уровня потребления соли уменьшит количество ночных походов в туалет
Британские ученые из университета Бристоля сделали новое открытие. Они выяснили, что снижение уровня потребления соли уменьшит количество ночных походов в туалет у людей в разном возрасте.
Они провели исследование, пригласив 300 добровольцев из Японии. Все участники имели проблемы со сном из-за никтурии. Такие негативные процессы в организме кроме раздражительности и стресса вызывают у человека усталость, после чего он не может нормально работать в дневное время.
После того, как 200 приглашенных мужчин сократили употребление соли до 8 грамм, количество ночных походов в туалет тоже уменьшилось. Раньше ученые считали виновником учащенного мочеиспускания чрезмерное употребление воды, но сейчас они рекомендуют включить в рацион питания только чайную ложку соли в день.
Они провели исследование, пригласив 300 добровольцев из Японии. Все участники имели проблемы со сном из-за никтурии. Такие негативные процессы в организме кроме раздражительности и стресса вызывают у человека усталость, после чего он не может нормально работать в дневное время.
После того, как 200 приглашенных мужчин сократили употребление соли до 8 грамм, количество ночных походов в туалет тоже уменьшилось. Раньше ученые считали виновником учащенного мочеиспускания чрезмерное употребление воды, но сейчас они рекомендуют включить в рацион питания только чайную ложку соли в день.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:25