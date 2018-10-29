Хакеры слили в Сеть интимные снимки Павла Мамаева и других российских звезд





На видео запечатлено, как футболист Павел Мамаев обнаженным бреется в ванной. В октябре Алана Мамаева говорила, что шантажисты требовали у нее крупную сумму денег, в противном случае грозились обнародовать в соцсетях материалы из семейного архива спортсмена. После этого девушка решила удалить свой микроблог в Сети. Кроме семьи Мамаевых, были опубликованы фото Юлии Ковальчук, Маши Вебер и других российских знаменитостей.Стоит напомнить, что в настоящее время футболист Павел Мамаев сидит в СИЗО. Футболист во время драки избил троих человек.