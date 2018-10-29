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Хакеры слили в Сеть интимные снимки Павла Мамаева и других российских звезд

Хакеры в интернете опубликовали интимные публикации отечественных звезд и бизнесменов. В Сети появились снимки и видео интимного характера Павла Мамаева с супругой .

Хакеры слили в Сеть интимные снимки Павла Мамаева и других российских звезд


На видео запечатлено, как футболист Павел Мамаев обнаженным бреется в ванной. В октябре Алана Мамаева говорила, что шантажисты требовали у нее крупную сумму денег, в противном случае грозились обнародовать в соцсетях материалы из семейного архива спортсмена. После этого девушка решила удалить свой микроблог в Сети. Кроме семьи Мамаевых, были опубликованы фото Юлии Ковальчук, Маши Вебер и других российских знаменитостей.

Стоит напомнить, что в настоящее время футболист Павел Мамаев сидит в СИЗО. Футболист во время драки избил троих человек.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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