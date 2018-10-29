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В документах Word найдена новая опасная уязвимость

Исследователи из организации Cymulate, занимающиеся кибербезопасностью, обнаружили новый способ заражения компьютера. Внедрение вируса происходит при открытии Word-файла со встроенным видео.

В документах Word найдена новая опасная уязвимость


Как сообщается, данный способ является достаточно эффективным и, на текущий момент, нет способов защиты от него. Для начала жертва скачивает Word-файл в котором есть видео, причем это может быть совершенно любая видеозапись. Далее активируется код, который, используя Internet Explorer загружает на устройство вредоносный объект. Отмечается, что угроза при этом не будет отображаться, как не будет и предупреждений. Для подтверждения своей догадки, команда экспертов смогла воссоздать данный способ заражения в ограниченное время и, по их словам, это было не сложно.

С учетом того, что алгоритм, заражающий машину, не является вирусом сам по себе, достаточно сложно выявить эффективный способ противодействия угрозе. Эксперты рекомендуют воздержаться от скачивания или открытия Word-файлов, в которых есть видеоматериалы.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:08

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