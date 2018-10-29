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В ГИБДД не внесли свыше 5 000 000 штрафных постановлений из-за сбоев в работе ФИС

Более 5 000 000 штрафных постановлений за нарушения ПДД не внесли в ГИБДД по причине сбоев в работе ФИС. Об этом сообщил Михаил Черников, занимающий пост начальника ГАИ.

В ГИБДД не внесли свыше 5 000 000 штрафных постановлений из-за сбоев в работе ФИС


В Москве за два года около 5 400 000 россиян не получили постановления вследствие того, что в базе ведомства частично отсутствовали данные. За период 2016-2017 г.г. всего в Москве было вынесено примерно 50 000 000 постановлений. Ошибка возникает во время передачи данных из ЦАФАП - центров автоматической фиксации административных правонарушений в ФИС - Федеральную информационную систему.

Вследствие ошибки в информационной базе бюджет России не получил 1,25 миллиарда рублей.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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