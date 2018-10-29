В ГИБДД не внесли свыше 5 000 000 штрафных постановлений из-за сбоев в работе ФИС





В Москве за два года около 5 400 000 россиян не получили постановления вследствие того, что в базе ведомства частично отсутствовали данные. За период 2016-2017 г.г. всего в Москве было вынесено примерно 50 000 000 постановлений. Ошибка возникает во время передачи данных из ЦАФАП - центров автоматической фиксации административных правонарушений в ФИС - Федеральную информационную систему.Вследствие ошибки в информационной базе бюджет России не получил 1,25 миллиарда рублей.