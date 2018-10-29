Xiaomi Mi Mix 3 возглавил топ-10 самых популярных смартфонов в мире на конец октября





Первое место занимает Xiaomi Mi Mix 3. Эксперты полагают, что занять лидирующую позицию модели удалось благодаря одной из самых лучших в мире камер, среди смартфонов. Также отмечается, что она является выдвижной. Впрочем, продажи модели на территории Китая начнутся через неделю. На втором месте аналитики расположили Huawei Mate 20 Pro. Модель является весьма примечательной тем, что обладает тройной камерой, также одной из лучших, на сегодняшний день. Кроме того, многим пользователям пришелся по вкусу дактилоскопический сканер, встроенный в экран.На третьем месте находится Samsung Galaxy A7. По мнению экспертов, его популярность обоснована наличием у смартфона тройной основной камеры, а также сравнительно небольшой стоимостью.